Opnieuw noodtoestand na brandstoflozing in Russisch noordpoolgebied ISA

13 juli 2020

13u58

Bron: BELGA 0 In het Russische noordpoolgebied hebben de autoriteiten maandag opnieuw de noodtoestand afgekondigd. Dat gebeurde nadat opnieuw grote hoeveelheden brandstof in de natuur terechtkwamen, voor de tweede keer in drie maanden. Ruim 44 ton vliegtuigbrandstof lekte uit een pijplijn van het bedrijf Nornickel, en kwam terecht in een 600 m2 groot meer, meldt het bestuur van de nabijgelegen stad Tukhard.

Het lek deed zich zondag voor, toen de leiding plotseling druk verloor, en dat gedurende vijftien minuten. "Voor de gezondheid van de mensen in de regio vormt dit lek geen bedreigingen", aldus het bedrijf in een apart statement.

Tukhard ligt 150 km ten westen van de stad Norilsk, waar zich het hoofdkwartier van Nornickel bevindt.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

20.000 ton

In mei lekte al zowat 20.000 ton diesel uit een tank van een energiecentrale in de buurt van Norilsk. Ook die tank werd beheerd door Nornickel. Dat lek werd veroorzaakt doordat de structuur waarop de tank stond instortte, wat volgens het bedrijf te maken heeft met het smelten van de permafrost, door de abnormaal hoge temperaturen. Goed 6.000 ton diesel kwam terecht in de grond, en nog eens 15.000 ton in rivieren in de buurt.

Meer dan 50 mensen proberen de smurrie op te kuisen.