Opnieuw Nederlandse werknemer besmet met coronavirus door nerts SVM

25 mei 2020

15u52

Bron: Belga 0 In Nederland is opnieuw een medewerker van een fokkerij zeer waarschijnlijk door een nerts besmet met het coronavirus. Dat meldt minister van Landbouw Carola Schouten aan het parlement. Het is het tweede geval waarbij een dier een mens lijkt te hebben aangestoken.

Het nieuwe besmettingsgeval is volgens Schouten vergelijkbaar met het vorige. In het bedrijf in kwestie zijn drie mensen besmet. In ieder geval is een van hen geïnfecteerd door een nerts. Dat blijkt uit een analyse van onder meer de genetische code van het virus dat bij hen aangetroffen werd.

De infectie heeft waarschijnlijk plaatsgevonden toen nog niet bekend was dat nertsen op dit bedrijf besmet waren. Het personeel droeg dan ook nog geen beschermende kleding en mondmaskers. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kan correct gebruik van beschermingsmiddelen besmetting voorkomen.

Stallen gesloten

Vorige week werd al bekend dat bij een andere Nederlandse fokkerij een besmetting van dier op mens had plaatsgevonden. Sindsdien moeten nertsenhouderijen waar het coronavirus rondwaart de stallen gesloten houden voor bezoekers en extra hygiënemaatregelen treffen.

Die maatregelen gaan deze week ook gelden voor andere nertsenhouderijen, totdat vaststaat welke bedrijven precies getroffen zijn. Dat wordt momenteel in kaart gebracht. Bedrijven zijn verplicht aan dat onderzoek mee te werken.