Opnieuw nachtelijke rellen in Frankrijk

21 april 2020

Bron: Belga 19 De Franse politie is de voorbije nachten, ondanks de strenge lockdownmaatregelen, herhaaldelijk in contact gekomen met relschoppers in Straatsburg en de buitenwijken van Parijs.

In de Parijse banlieue is de situatie sinds zaterdagavond gespannen. Een motorrijder had in Villeneuve-la-Garenne in nog onduidelijke omstandigheden een ongeval. De motard, die zonder helm reed, brak zijn been nadat hij een openstaande deur van een politiewagen raakte. Het incident werd op sociale media al snel het onderwerp van verhitte discussies.

In de nacht van maandag op dinsdag werden negen personen aangehouden voor het bezitten van brandbommen en bendevorming. Een nacht eerder werden in Ile-de-France een vijftiental voertuigen en evenveel fietsen in brand gestoken, net als een vijftigtal vuilnisbakken.

In het oosten van Frankrijk was er afgelopen nacht onrust in twee buitenbuurten van Straatsburg. Vier personen werden gearresteerd bij schermutselingen.

In Meinau, een zuidelijke buurt van de stad, werd een politiebureau het doelwit van molotovcocktails, terwijl in Port du Rhin, in het oosten van de stad, vuilnisbakken en een wagen in brand werden gestoken.

We beginnen spanningen te voelen in de buitenwijken als gevolg van de lockdown Robert Herrmann

"Tot dusver was het vrij rustig in Straatsburg", verklaarde burgemeester Robert Herrmann aan radiozender France Bleu Alsace. "Maar we beginnen nu wel spanningen in de buitenwijken te voelen als gevolg van de lockdown.”