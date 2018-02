Opnieuw moet Witte Huis-medewerker opstappen wegens beschuldigingen van partnergeweld avh

10 februari 2018

06u27

Bron: Belga 2 Opnieuw is een medewerker van het Witte Huis moeten opstappen vanwege beschuldigingen van huiselijk geweld. Speech-schrijver David Sorensen zal het Witte Huis verlaten, klinkt het in een mededeling van het Witte Huis, dat geciteerd wordt door Politico en de Washington Post. Sorensen was lid van een milieuraad en werkte voor Stephen Miller, een adviseur van VS-president Donald Trump.



Volgens het bericht van de Washington Post beschuldigt zijn ex-vrouw hem van huiselijk geweld. Ze zei dat hij haar tijdens hun huwelijk meermaals psychisch en fysiek mishandeld heeft. Sorensen zelf ontkent en beschuldigt op zijn beurt zijn ex-vrouw ervan dat zij zich gewelddadig gedroeg tegenover hem. In een reactie aan de krant zegt hij dat hij zijn vertrek zelf voorstelde, omdat hij het Witte Huis geen problemen wou bezorgen.

Het is al de tweede medewerker van het Witte Huis in een paar dagen tijd die moet opstappen. Woensdag zag Rob Porter zich al gedwongen tot ontslag, een nauwe medewerker van Trump, omdat de beschuldigingen van twee ex-vrouwen bekendraakten. Zij beschuldigden hem van huiselijk geweld. De affaire bracht ook Trumps stafchef John Kelly in opspraak, die volgens nieuwsberichten al maanden op de hoogte was van de beschuldigingen.