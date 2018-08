Opnieuw misbruikschandaal in India: 23 kinderen uit weeshuis gered AV

06 augustus 2018

16u06

Bron: BELGA 0 In India is voor de tweede keer in enkele weken tijd een schandaal over seksueel misbruik van weeskinderen aan het licht gebracht. 23 kinderen en tieners -twintig meisjes en drie jongens tussen de vijf en twintig jaar oud- zijn gisterennacht uit een tehuis in de Noord-Indiase deelstaat Uttar Pradesh gered. Dat verklaarde een politiewoordvoerder van het district Deoria aan de pers.

Eerder was een meisje uit de klauwen van het het weeshuisbestuur ontsnapt en had ze aan de politie verklaard dat de meisjes van het weeshuis regelmatig 's nachts werden opgehaald en tot prostitutie gedwongen. De kinderen zullen nu eerst medisch onderzocht worden.

De politie zal tevens nagaan of de kinderen onder dwang werden tewerkgesteld en of het tehuis zich schuldig heeft gemaakt aan illegale adopties. Het bestuur van het weeshuis -een echtpaar en hun dochter- werden opgepakt.

Het tehuis kreeg eerder staatssteun. Die was echter vorig jaar stopgezet, nadat niet nader genoemde onregelmatigheden werden vastgesteld. In het weeshuis zaten volgens de politie vermoedelijk wezen, weglopers en kinderen uit arme gezinnen.

Eerdere gevallen van seksueel misbruik

In Muzaffarpur, in het oosten van India, kwam enkele weken geleden na een doorlichting aan het licht dat 34 van 44 meisjes die in een door de staat gesteund kindertehuis verbleven, onder andere door de directie seksueel werden misbruikt. Alle meisjes -tussen de zeven en achttien jaar oud- werden in een andere instelling ondergebracht. Ook werden toen tien mensen opgepakt.