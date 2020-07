Opnieuw minder nieuwe coronabesmettingen in de Verenigde Staten IB

06 juli 2020

04u10

Bron: Belga 0 De afgelopen 24 uur zijn er in de Verenigde Staten 39.379 nieuwe besmettingen met het coronavirus bevestigd. Dat is voor de tweede dag op rij een aantal flink onder de 50.000. Het is niet duidelijk in hoeverre het weekendeffect speelt: in de VS werd zaterdag Independence Day gevierd.

Vorige week werden enkele dagen meer dan 50.000 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Vrijdag was een recorddag met 57.683 nieuwe besmettingen.

Het totale aantal besmettingen in de VS stijgt nu boven de 2,876 miljoen uit, zo berekende de Johns Hopkins universiteit. Er stierven al 129.891 mensen aan Covid-19, van wie 234 in de jongste 24 uur.



De VS zijn daarmee het land dat wereldwijd het zwaarst getroffen is door het longvirus.