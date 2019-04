Opnieuw migrantenkampen ontruimd in noorden van Parijs ADN

12 april 2019

18u07

Bron: Belga 2 Bijna driehonderd migranten zijn vandaag geëvacueerd uit twee kampen in het noorden van Parijs. Daardoor komt dat aantal op bijna 800 te staan op twee dagen tijd.

Uit de twee kampen die aan de ringweg van Parijs liggen, werden "269 alleenstaande mannen en een kwetsbare persoon" in alle rust geëvacueerd, zo is vernomen bij de prefectuur. In totaal werden 785 mensen op meer dan twee dagen geëvacueerd.

Een eerste evacuatie vond gisterenochtend plaats. Toen werden 387 mensen geëvacueerd uit het kamp aan de Porte de La Chapelle, en 128 mensen uit het kamp aan de Porte d'Aubervilliers.

Iedereen kreeg tijdelijke opvang in de regio van Parijs, in een van de vijf opvangcentra.



Het plein aan Porte de la Chapelle is nu helemaal leeg. Het is een uitgestrekt, luidruchtig en donker plein onder de oprit van een autosnelweg, waar al lang een tentenkamp stond en waar de hygiëne vaak te wensen overliet. De gemeentelijke diensten maken nu het plein schoon.

Gevechten

Afgelopen weekend braken er gewelddadige gevechten uit tussen Eritreeërs, Soedanezen en Afghanen, waarbij verschillende gewonden vielen en zeventien mensen gearresteerd werden.

Een administratieve herziening moet nu de opvangstructuren voor deze migranten bepalen, die "aangepast is aan hun situatie", zo zegt de prefectuur.