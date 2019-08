Opnieuw Mexicaanse journalist dood aangetroffen kv

25 augustus 2019

03u19

Bron: Reuters 0 In de gemeente Tejupilco op zo’n 122 kilometer van Mexico-Stad is gisteren het lichaam van een journalist aangetroffen. De autoriteiten delen mee dat het slachtoffer steekwonden vertoonde. Volgens belangenorganisatie Reporters Zonder Grenzen gaat het om de 42-jarige Nevith Condes Jaramillo.

Condes runde de lokale nieuwswebsite El Observatorio del Sur in de centrale staat Mexico. Hij had verhalen gepubliceerd die leidden tot spanningen met de lokale overheid. In november en in juni kreeg hij doodsbedreigingen, vertelt een woordvoerster van Reporters Zonder Grenzen, verwijzend naar informatie van collega’s van de vermoorde journalist. Volgens de organisatie is Mexico het meest gevaarlijke land voor journalisten in het westelijk halfrond.

De officiële doodsoorzaak wordt nog onderzocht, bevestigt de openbare aanklager. Als bewezen wordt dat Condes vermoord werd, zou hij de tiende journalist zijn die dit jaar in Mexico om het leven gebracht werd. Dat is nu al meer dan de negen journalisten die in 2018 vermoord werden, zegt Article 19, een belangenorganisatie die zich inzet voor vrije meningsuiting. Eerder deze maand werden in één week tijd drie journalisten vermoord.