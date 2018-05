Opnieuw mensenrechtenactivist opgepakt in Saoedi-Arabië TTR

25 mei 2018

16u04

Bron: Belga 0 Ongeveer een maand vooraleer in Saoedi-Arabië het verbod voor vrouwen om een auto te besturen vervalt, hebben de autoriteiten opnieuw mensenrechtenactivisten hard aangepakt.

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International liet vandaag weten dat de bekende activist Mohammed al-Badzjadi gisterenavond is opgepakt. De omstandigheden van zijn gevangenname zijn onduidelijk. De man heeft voorheen al meermaals in de gevangenis vertoefd.

Volgens mensenrechtenorganisaties zijn in mei in het aartsconservatieve koninkrijk al elf activisten opgepakt, onder wie vrouwen die opkomen voor hun rechten. Met name hadden zij zich ingezet voor het afschaffen van het rijverbod voor vrouwen. Drie van hen zijn volgens Amnesty inmiddels weer vrijgelaten.

Volgens het Saoedische staatspersbureau SPA hebben de arrestanten contacten met buitenlandse mogendheden, omdat zij de regering willen omverwerpen.