Opnieuw mensen in de problemen op zandbank in Nederland, waar Vlaamse moeder omkwam Tom Kiel

09 maart 2019

15u55

Bron: AD.nl 5 De hulpdiensten hebben vandaag opnieuw moeten uitrukken voor strandgangers op de zandplaat voor de kust van de Nederlandse badplaats Renesse. Eerder deze week overleed een Vlaamse vrouw (45) daar, nadat ze door snel opkomend water werd ingesloten. Deze keer kwamen de wandelaars gelukkig met de schrik vrij.

Rond 13.15 uur vanmiddag kwam er een melding binnen dat een aantal personen op de zandbank liep tijdens vloed. Een reddingboot van de KNRM is direct richting de zandbank gevaren, tegelijk reed de brandweer het strand op. Dankzij het snelle optreden van de hulpdiensten konden de strandgangers op tijd worden gewaarschuwd.

Afgelopen donderdag raakten vier mensen verrast en ingesloten door het snel opkomende water. Een 45-jarige vrouw uit Vilvoorde en een hond kwamen daarbij om het leven. Het 8-jarige dochtertje van de vrouw ligt nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis.



Bij de duinovergang staan grote waarschuwingsborden die de gevaarlijke situatie uitleggen. Toch komt het vaker voor dat mensen ter plaatse in de problemen komen. Lokale burgemeester Gerard Rabelink onderzoekt of en hoe de veiligheid op het strand verbeterd kan worden.

Bekijk ook: