Opnieuw meldingen van gifgasaanval op burgers in Syrië Koen Van De Sype

15u25

Er zou gisteren een aanval met chloorgas gebeurd zijn op een enclave van de rebellen vlakbij de Syrische hoofdstad Damascus. Dat melden Britse media. In de regio van Oost-Ghouta werd gesproken van een gasgeur na een inslag van een raket. Vijf vrouwen en een kind raakten gewond.

Volgens de non-profitorganisatie Union of Medical Care and Relief Organisations (UOSSM) hadden de slachtoffers symptomen die overeenkomen met een gifgasaanval: onder meer ademhalingsproblemen, kortademigheid, een lichte roes, niet-reagerende irissen en een geur van chloor op de kleding.

Nevel

De aanval werd gerapporteerd op sociale media en zou volgende de Britse krant Daily Mail bevestigd zijn door de Syrische burgerbescherming The White Helmets. Op beelden is te zien hoe mensen wegvluchten door straten die gehuld zijn in een dichte nevel.

Volgens een expert van chemische wapens en topman van Doctors Under Fire – kolonel Hamish de Bretton-Gordon – tonen de beelden de typische geel-groene wolken van gifgas. Op een van de filmpjes is een man te horen die ‘Alkulur’ roept, het Arabisch voor chloorgas. Volgens kolonel de Bretton-Gordon gaat het om betrouwbaar bewijs dat er gifgas is gebruikt in granaten en mortieren, om rebellen uit hun schuilplaatsen te lokken. (lees hieronder verder)

A child in eastern Ghouta receiving treatment for a suspected chemical attack. #BreakGhoutaSiege #SaveSyriahttps://t.co/iZN84peN3O UOSSM USA(@ UOSSMUS) link

In de regio leeft een 400.000-tal burgers sinds 2013 onder constante aanvallen van regeringstroepen van president Assad, die gesteund wordt door het Russische leger. Er werd al verscheidene keren melding gemaakt van het gebruik van gifgas, maar de Syrische overheid heeft altijd ontkend dat het chemische wapens gebruikt.

Voedsel

Volgens een rapport van de Verenigde Naties zijn er in Oost-Goutha in de eerste tien dagen van het jaar al 85 burgers gedood door lucht- en grondaanvallen. Door de aanhoudende aanvallen in de regio wordt gewag gemaakt van een tekort aan proper water, voedsel en medicijnen. In totaal 637 patiënten zouden zo snel mogelijk geëvacueerd moeten worden, waaronder 120 kinderen, zo meldt UOSSM.

De regio van Oost-Goutha is van strategisch belang omdat rebellen van daaruit raketten kunnen afvuren op de residentiële wijken van Damascus. Dat heeft volgens de regering ook al tot burgerslachtoffers geleid. De bevolking leeft er nagenoeg volledig in schuilkelders.