Opnieuw meer vuurwerkslachtoffers tijdens jaarwisseling in Nederland Redactie

05 januari 2020

06u05

Bron: AD.nl 2 Het aantal slachtoffers van ernstige vuurwerkongevallen is de afgelopen jaarwisseling bij onze noorderburen met zeven procent gestegen vergeleken met een jaar eerder. Dat maakt VeiligheidNL bekend na onderzoek. “Het is verontrustend dat de maatregelen dus niet hebben geleid tot een daling van het aantal vuurwerkslachtoffers”, concludeert Birgitte Blatter, manager Onderzoek bij VeiligheidNL.

Op 31 december en 1 januari zijn in totaal in Nederland 385 vuurwerkslachtoffers naar de spoedafdeling van een ziekenhuis gegaan. Zo’n 900 slachtoffers met lichtere verwondingen werden bij een huisartsenpost geholpen. Bij de vorige jaarwisseling kwamen er in Nederland 397 op de spoedeisende hulp terecht en 800 bij de huisartsenpost.

Amputaties

Net als voorgaande jaren raakten meer mannen (79 procent) dan vrouwen gewond door vuurwerk. Ongeveer de helft van hen waren jongens onder de 20 jaar. In totaal werd 81 procent van de letsels veroorzaakt door legaal vuurwerk, en betrof het in 55 procent van alle ongevallen siervuurwerk. De helft van alle verwonde slachtoffers stak het vuurwerk niet zelf af.



Zowel op de huisartsenpost als bij de spoeddiensten werden patiënten vooral behandeld aan brandwonden (39 procent) en oogletsel (27 procent). Bij 3 procent van de spoedbezoekers moesten een of meerdere (delen van) vingers of delen van ledematen worden geamputeerd.

Het onderzoek werd gedaan in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA), InEen (vereniging van organisaties voor eerstelijnszorg, waaronder de huisartsenposten) en de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie (NVT).