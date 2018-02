Opnieuw meer dan honderd burgerdoden in Oost-Ghouta: "Dit is geen oorlog meer, dit is een slachtpartij" TT

20 februari 2018

21u55

Bron: ANP, Belga, The Guardian 8 Volgens het vanuit Groot-Brittannië opererende Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR) zijn vandaag bij bombardementen op het rebellenbolwerk Oost-Ghouta nabij Damascus opnieuw meer dan honderd doden gevallen. Ook gisteren had de site melding gemaakt van ruim honderd doden, allen burgers, in het sinds 2012 in rebellenhanden verkerende Oost-Ghouta. Het dodencijfer is niet uit andere bron bevestigd, maar hulporganisaties spreken van de ergste gruwelijkheden in zeven jaar oorlog.

Het SOHR meldde voorts dat de voorbije 48 uur zes ziekenhuizen in de rebellenenclave zijn gebombardeerd -vijf gisteren en één vandaag - maar dat drie van die hospitalen nog operatief zijn.

In totaal zijn sinds zondagavond 250 doden gevallen in de rebellenenclave, aldus het observatorium. Zeker 850 mensen zouden gewond zijn geraakt. Het rebellenbolwerk, dat ten oosten ligt van hoofdstad Damascus, wordt geregeld zwaar onder vuur genomen door regeringstroepen. Zij belegeren het gebied met honderdduizenden inwoners al sinds 2013.

"Flagrante oorlogsmisdaden"

Door de aanhoudende bombardementen verkeren bovendien duizenden gezinnen in levensgevaar. Dat stelt hulporganisatie Save the Children. "Lokale hulpverleners vertellen over 4.100 gezinnen die zich schuil houden in een netwerk van ondergrondse kelders en schuilplaatsen." Amnesty Internationale waarschuwt voor "flagrante oorlogsmisdaden op epische schaal".

De Syrische autoriteiten wijzen met een beschuldigende vinger naar de opstandelingen in Oost-Ghouta. Zij gebruiken inwoners als "levende schilden", klaagde het Syrische ministerie van Buitenlandse Zaken. De staatstelevisie bericht dat in Damascus zes doden en 28 gewonden zijn gevallen door mortierbeschietingen van de rebellen.

"Humanitaire ramp"

Zowel Frankrijk als de Verenigde Staten zeggen te vrezen voor een "humanitaire ramp". Er wordt bewust geschoten op bewoonde gebieden en civiele infrastructuur, oordeelde het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat spreekt over "een ernstige schending van het internationaal recht.'' Ook VN-coördinator Panos Moumtzis veroordeelde de aanvallen op ziekenhuizen.

Washington zei "erg bezorgd" te zijn over de toestand in Oost-Ghouta.

De apocalyptische teneur van de berichtgeving over en reacties op de huidige gebeurtenissen in Oost-Ghouta herinneren aan de waarschuwingen voor de "hel op aarde" bij het Russisch-Syrische beleg van de jihadistenenclave Oost-Aleppo ruim een jaar geleden, waar eveneens dagelijks werd bericht over het (al dan niet opzettelijk) bombarderen van ziekenhuizen.

"Dit is het bloedbad van de 21ste eeuw", getuigde een dokter tegenover The Guardian. "Als het bloedbad van de jaren 90 Srebrenica was, en die van de jaren 80 Halabja en Sabra en Shatila, dan is Oost-Ghouta dat van deze eeuw." Bij de genocide in Srebrenica in juli 1995 werden 8.000 burgers vermoord, in het Iraaks-Koerdische Halabja vielen tot 5.000 doden bij een chemische aanval door Iraakse troepen en in de Libanese vluchtelingenkampen Sabra en Shatila werden september 1982 tot 3.500 burgers omgebracht.

Strijd verhevigt

Het Syrische conflict, dat zijn einde leek te naderen, is sinds kort weer zwaar opgeflakkerd door, onder andere, een Turkse anti-Koerdische militaire invasie in het noorden, Israëlische bombardementen op veronderstelde Iraanse en Hezbollah-stellingen en Amerikaanse bombardementen op Syrische regeringsmilities (en Russische militairen of burgers).

Enkel op het vlak van IS-activiteiten leek de toestand op te klaren.