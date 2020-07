Opnieuw meer dan 10.000 nieuwe corona-gevallen in Florida TT

05 juli 2020

18u12

Bron: ANP, Reuters 0 De gezondheidsautoriteiten in Florida hebben in de voorbije 24 uur opnieuw meer dan 10.000 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. De teller is daardoor de 200.000 gepasseerd.

Het is al de derde keer in vier dagen tijd dat Florida op een dag tijd meer dan 10.000 nieuwe besmettingen meldt. Gisteren kwamen er nog 11.458 nieuwe gevallen bij, donderdag 10.109. Het hoge cijfer komt er ondanks de feestdag (Onafhankelijkheidsdag) gisteren, waarbij er verwacht werd dat er minder getest zou worden.

Alleen de Amerikaanse staten New York en Californië zijn tot dusver zwaarder getroffen. Texas komt later op de dag zo goed als zeker ook aan de 200.000 bewezen infecties met het gevreesde virus. Daar werd gisteren ook al een record van 8.258 nieuwe besmettingen opgetekend, en staat het aantal mensen dat is opgenomen in het ziekenhuis eveneens op een recordhoogte.

In de hele VS nadert het aantal corona-gevallen nu de 3 miljoen, elke dag komen er meer dan 50.000 besmettingen bij. De stijging is bovendien niet enkel te wijten aan het hoger aantal testen, aangezien ook het percentage positieve testen nu al enkele weken toeneemt. Vooral in de zuidelijke staten ligt dat cijfer nu hoog: volgens de gespecialiseerde website The Covid Tracking Project komt nu 11,5 procent van alle testen er positief terug.

Het dodental in Florida, waar relatief veel Amerikanen hun oude dag doorbrengen, ligt op 3.731. De afgelopen 24 uur werden 28 nieuwe overlijdens gemeld. Dat dat aantal nog relatief laag blijft, ligt mogelijk aan het feit dat vooral jongeren nu besmet geraken door de versoepelingen van de sowieso al losse lockdownmaatregelen in de staat de afgelopen weken.



