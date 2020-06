Opnieuw meer besmettingen in Brazilië na versoepeling maatregelen ADN

24 juni 2020

23u58

Bron: Belga, ANP

In Brazilië gaat het aantal besmettingen met het coronavirus opnieuw in stijgende lijn. In bepaalde deelstaten zijn de maatregelen deze maand versoepeld. Volgens specialisten kwamen die versoepelingen te vroeg.

Brazilië is na de VS wereldwijd het land dat het hardst is getroffen door het coronavirus.

De voorbije 24 uur zijn er in het land bijna 40.000 nieuwe besmettingen bijgekomen. Er zijn ook 1.374 nieuwe overlijdens geregistreerd. De teller in het land met 212 miljoen inwoners staat nu op meer dan 52.700 doden, maar het werkelijke aantal zou veel hoger zijn. Er zijn ook al liefst 1,14 miljoen geregisteerde besmettingen - ook dat aantal zou volgens experts in realiteit beduidend hoger liggen. Sommigen denken dat inmiddels al vele miljoenen mensen zijn besmet.

De uitbraak leidt tot conflicten tussen de Braziliaanse president Jair Bolsonaro, die soms de Tropische Trump wordt genoemd, en gouverneurs die hardere maatregelen willen. De president minimaliseert het virus en wijst beschermingsmaatregelen af. Hij ziet niets in social distancing, heeft het virus een “griepje” genoemd en geneesmiddelen aangeprezen waarvan niet duidelijk is of ze effectief zijn tegen het virus.

In heel Latijns-Amerika zijn tot dusver meer dan 100.000 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Mexico en Brazilië zijn samen goed voor grofweg driekwart van alle coronadoden in het gebied. De regio is de afgelopen weken uitgegroeid tot het epicentrum van de wereldwijde corona-uitbraak, met Brazilië op kop.