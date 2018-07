Opnieuw massaontslag Turkse ambtenaren KVE

06 juli 2018

20u39

Bron: ANP 0 Turkije ontslaat vanavond per decreet duizenden ambtenaren bij meerdere overheidsdiensten, waaronder de politie en het leger. Dat zei premier Binali Yildirim tegen CNN Turk. Hoeveel mensen precies de wacht wordt aangezegd zei Yildirim niet.

"Het laatste decreet in het kader van de noodtoestand zal vanavond worden gepubliceerd en er zullen ontslagen vallen bij vele instellingen. De ontslagen zullen grotendeels bij politie en leger vallen", aldus Yildirim. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft beloofd de noodtoestand na het verstrijken ervan op 18 juli niet te verlengen.

De noodtoestand werd kort na de mislukte staatsgreep in 2016 afgekondigd. Daardoor kunnen bepaalde vrijheden worden ingeperkt en kan de regering decreten uitvaardigen die geen goedkeuring van het parlement nodig hebben.

Sinds de mislukte staatsgreep werden ongeveer 160.000 mensen gevangengezet en is bijna hetzelfde aantal ambtenaren ontslagen, zei het mensenrechtenbureau van de Verenigde Naties in maart van dit jaar.