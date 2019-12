Opnieuw massale protesten tegen omstreden burgerschapswet in India kv

23 december 2019

18u17

Bron: Belga 0 In verschillende Indiase steden is vandaag opnieuw massaal geprotesteerd tegen de controversiële nieuwe burgerschapswet, die volgens de betogers discriminerend is tegenover moslims. Premier Narendra Modi had zondag nochtans een poging ondernomen om tegenstanders gerust te stellen, maar zijn verklaringen hebben de onvrede dus niet doen afnemen.

In de Zuid-Indiase stad Chennai kwamen maandag meer dan 100.000 mensen op straat, zegt een woordvoerder van de regionale partij DMK. Volgens de politie verliep de optocht vreedzaam.

In de stad Bangalore namen ook honderden mensen deel aan een manifestatie waartoe meer dan dertig moslimorganisaties hadden opgeroepen. In Delhi hield de Congrespartij, de belangrijkste oppositiepartij, dan weer een sit-downdemonstratie aan het mausoleum van Mahatma Gandhi.



Maar ook de voorstanders van de wet lieten maandag van zich horen. In Calcutta stapten duizenden mensen mee in een betoging die georganiseerd werd door Modi's hindoe-nationalistische partij BJP.

Er zijn geen berichten over grote rellen bij de betogingen van vandaag. De voorbije weken hadden de protesten nog aan minstens 23 mensen het leven gekost. De meeste slachtoffers vielen in de noordelijke staat Uttar Pradesh.

Burgerschap op basis van religie

De omstreden burgerschapswet maakt het voor bepaalde religieuze minderheden uit naburige landen met een moslimmeerderheid makkelijker om staatsburger van India te worden. De wet geldt onder meer voor hindoes, sikhs, boeddhisten, Jains, Parsi en christenen, maar niet voor moslims. Tegenstanders zeggen dat de wet ingaat tegen de seculiere grondwet, omdat religie een basis wordt om burgerschap toe te kennen.

Ongeveer 14 procent van de 1,3 miljard inwoners van India is moslim. Premier Modi benadrukt dat de wet niet tegen hen gericht is.