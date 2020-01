Opnieuw massale evacuatie in Duitse stad na vondst WOII-bom Caspar Naber

17 januari 2020

21u09

Bron: AD.nl 0 Zo’n 12.000 inwoners van de Duitse stad Düsseldorf worden vanavond geëvacueerd vanwege de vondst van een bom uit de Tweede Wereldoorlog, eerder vandaag. De evacuatie moet om 22.00 uur zijn afgerond. Daarna zal de tien ton zware bom onschadelijk worden gemaakt.

Die 10-Zentner Bombe wird am späten Abend entschärft. Bis 22 Uhr müssen die betroffenen Bereiche evakuiert sein. #dbombe Stadt Düsseldorf(@ Duesseldorf) link

De bom werd vanmorgen ontdekt tijdens bouwwerkzaamheden op het terrein van de voormalige gevangenis in de Ulmenstrasse in de wijk Derendorf, ten noorden van het stadscentrum.

Evacuaties

In een straal van 500 meter in gevarenzone A moeten 11.650 mensen hun woningen verlaten. Onder hen ook 200 bewoners van twee seniorencomplexen. De brandweer rijdt met luidsprekers door de straten en vraagt bewoners hun huizen te verlaten. “Schakel verwarmings- en kooktoestellen uit, doof open vuur”, luidt het volgens de krant Rheinische Post.



In gevarenzone B, in een straal van 1.000 meter van de plek, moeten 19.245 bewoners binnenblijven. Ze hebben de raad gekregen om zich na 22.00 uur niet in de buurt van ramen op te houden. Het onschadelijk maken van de bom begint vermoedelijk rond 23.00 uur.

De bom is volgens deskundigen een Engelse tientonner met ontsteking. Stadsbestuur en politie besloten omstreeks het middaguur dat het projectiel nog vandaag onschadelijk gemaakt moet worden.

Dortmund

In Dortmund, zo'n 70 kilometer naar het noordoosten, werden vorige week zaterdag ongeveer 13.000 mensen geëvacueerd omdat het stadsbestuur vermoedde dat er vier bommen uit de Tweede Wereldoorlog lagen. Er werden er uiteindelijk twee gevonden en onschadelijk gemaakt.

In Duitsland worden vaker niet-ontplofte bommen uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Zo werden in 2017 65.000 mensen geëvacueerd in de grootste operatie in zijn soort sinds 1945, toen in Frankfurt een enorme Britse bom van 1,4 ton werd ontdekt.

Die Evakuierung in #Duesseldorf geht weiter. Die Einsatzfahrten sind anspruchsvoll! Danke an alle Verkehrsteilnehmer für Eure Unterstützung und Rücksicht! #dbombe #einsatzfuermuelheim #muelheim112 #mhruhr pic.twitter.com/WOGbdZNVFw Feuerwehr Mülheim(@ FeuerwehrMH) link

Bombe in Düsseldorf-Derendorf gefunden: Sperrung hat begonnen https://t.co/4AJX2RMieJ pic.twitter.com/IbyHXwEHlC WZ Düsseldorf(@ wzduesseldorf) link