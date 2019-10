Opnieuw massaal protest tegen regering in Libanon HR

19 oktober 2019

22u41

Bron: ANP 0 Buitenland Tienduizenden Libanezen zijn vandaag de straat op gegaan om te betogen tegen de regering. Het was de derde dag van protesten tegen bezuinigingen, hoge werkloosheid, corruptie en belastingverhogingen, onder meer een heffing op telefoneren via WhatsApp.

Die laatste maatregel werd na felle protesten weer ingetrokken, maar de onrust in het land hield aan, ondanks tientallen aanhoudingen van betogers op vrijdag. Zij zouden zich schuldig hebben gemaakt aan diefstal en brandstichting, maar waren vandaag alweer op vrije voeten.

Niet alleen hoofdstad Beiroet was zaterdag het toneel van betogingen, maar ook in de tweede stad Tripoli en andere steden gingen veel mensen de straat op. In een poging de demonstranten tegemoet te komen kondigde de minister van Financiën aan dat de definitieve begroting geen extra belastingen zou bevatten.

