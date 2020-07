Opnieuw lockdown in Spaanse regio: ook De Block raadt quarantaine en test aan voor terugkerende Belgen AW

04 juli 2020

11u19

Bron: El Pais, elDiario 1348 Het Spaanse Segrià, een provincie gelegen in de autonome regio Catalonië, is vanaf vanmiddag 12 uur opnieuw in lockdown gegaan. Zowat 200.000 inwoners worden aangespoord om binnen te blijven. Belgen die uit de getroffen regio terugkeren, gaan best twee weken in quarantaine en zouden zich moeten laten testen. Dat raden zowel viroloog Marc Van Ranst als minister van Volksgezondheid Maggie De Block aan.



Het gaat om een zone rond de stad Lerida, zo’n 150 kilometer ten westen van Barcelona, waar de voorbije dagen het aantal vastgestelde besmettingen met het coronavirus opnieuw fors de hoogte in ging. Zo werden er 351 nieuwe gevallen op zeven dagen tijd gerapporteerd. Verder moesten 23 personen in het ziekenhuis worden opgenomen, waarvan er zes op de dienst intensieve zorgen liggen.

Gisteren werd reeds aan de bevolking gevraagd om hun verplaatsingen te beperken, maar na een spoedvergadering vanmorgen is dan toch beslist om de regio voor een tweede keer volledig af te sluiten. Dat maakte de regionale president Quim Torra bekend.

Concreet betekent de lockdown dat samenscholingen van meer dan tien mensen zijn verboden en bezoeken aan rusthuizen zijn voor onbepaalde tijd opgeschort. Bovendien wordt de toegang tot de afgeschermde zone beperkt. Niemand mag het gebied binnen of buiten, behalve om naar het werk te gaan. Omdat het verboden is het gebied binnen te komen of te verlaten, heeft de politie wegversperringen opgericht.

Inwoners mogen hun woning wel nog altijd verlaten en ze kunnen naar de winkel en op restaurant blijven gaan. Toch riep minister van Volksgezondheid Alba Verges de bevolking op samenscholingen te vermijden en familiebijeenkomsten uit te stellen.

“Belgen best in quarantaine”

Ook Belgen die in de regio verbleven en nu terugkeren, zouden best twee weken in quarantaine gaan, zo zegt viroloog Marc Van Ranst op Radio 1. Ook raadt hij aan om zich in dat geval te laten testen op het coronavirus.

“Vorige week zijn er in die regio 350 besmettingen opgedoken op een bevolking van 200.000 mensen, dat is 35 keer hoger dan wat we nu in België zien. De toeristen die de voorbije dagen uit die regio zijn teruggekeerd, moeten extra waakzaam zijn”, klinkt het.

Ook minister van Volksgezondheid Maggie De Block raadt toeristen aan om twee weken binnen te blijven na terugkomst en zo snel mogelijk een test te ondergaan. Dat meldt VRT NWS. Een quarantaine verplichten, is wettelijk gezien niet mogelijk, aldus De Block. Maar de minister roept dus wel nadrukkelijk op om waakzaam te zijn.

“Tot ze de uitslag van die test hebben, moeten ze contact met anderen vermijden en binnenblijven. Dat is echt essentieel. Wie met het vliegtuig terugkeert, zal op de luchthaven mensen van Saniport aan de gate zien die hetzelfde advies zullen geven”, reageerde De Block bij VRT NWS.

Noodtoestand

Spanje is een van de landen die het zwaarst werden getroffen door Covid-19. Op 14 maart riep het de noodtoestand uit waarbij een strikte lockdown gold. Mensen mochten alleen hun huis verlaten om voedsel te kopen, voor medische zorg of als ze niet thuis konden werken. Kinderen zaten aanvankelijk de hele dag binnen opgesloten. Op 21 juni werd de noodtoestand beëindigd.

Inmiddels telt het land minstens 28.385 doden. Maar door een strenge lockdown die meer dan drie maanden duurde, zijn de autoriteiten er naar eigen zeggen in geslaagd de situatie onder controle te krijgen.

Gisteren bezweken in Spanje nog 17 mensen aan Covid-19, de ziekte die door het coronavirus veroorzaakt wordt. Het ging om het hoogste aantal dodelijke slachtoffers sinds 19 juni. Minister van Volksgezondheid Alba Verges wees er meteen op dat in de Spaanse luchthavens nieuwe veiligheidsmaatregelen zijn geïmplementeerd, waaronder de temperatuurmeting van alle aankomende passagiers. Ook worden hun persoonsgegevens nauwkeurig bijgehouden.



