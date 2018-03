Opnieuw lijk ontdekt op terrein van Canadese tuinman en vermeende seriemoordenaar

05 maart 2018

In de Canadese grootstad Toronto heeft de politie in de marge van het onderzoek naar een vermoedelijke seriemoordenaar het stoffelijk overschot ontdekt van een zevende slachtoffer. De lichaamsdelen van een tot dusver niet geïdentificeerde man werden aangetroffen op een privé-terrein in Toronto. Dat deelde de politie vandaag tijdens een persconferentie mee.