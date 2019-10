Opnieuw lange files in Nederland door protesterende boeren: “Dit gaat flink uit de hand lopen” Defensievoertuigen staan klaar in Den Haag TT

16 oktober 2019

06u52

Bron: ANP, Belga 6 Honderden Nederlandse boeren zijn vannacht en vanmorgen de weg op gegaan richting Bilthoven en Den Haag, waar ze massaal gaan betogen. Dat leidde 's ochtends vroeg al tot lange files bij onze noorderburen.

De boeren zijn boos omdat zij hun ruimte voor toekomstige uitbreiding door de nieuwe regels ingeperkt zien. De files door het protest van boeren lopen snel op. Even na 06.30 uur stond er al 258 kilometer file. Vooral op de wegen richting Utrecht rijdt het verkeer langzaam, meldt de ANWB. “Utrecht is sowieso al een grote bottleneck. Dit gaat flink uit de hand lopen, vooral in de regio Utrecht.”

De demonstrerende boeren doen vandaag eerst Bilthoven bij Utrecht aan. Vooral op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, de A28 van Zwolle naar Utrecht, de A1 van Hengelo naar Amersfoort en de A6 van Emmeloord naar Almere is sprake van langzaam rijdend verkeer. In en rond De Bilt loopt het volgens de ANWB naar verwachting binnen een halfuur vast.

De politie heeft op de Utrechtsebaan in Den Haag ook vijftien boeren staande gehouden die naar het Binnenhof, het Nederlandse regeringshart, wilden om te protesteren. Ze mogen daar echter niet komen. “We zijn met de boeren in gesprek. We hebben aangegeven dat ze naar een andere plek kunnen”, aldus de politie. De eerste vrachtwagens van Defensie staan in Den Haag overigens klaar om eventueel tractoren met demonstrerende boeren tegen te kunnen houden.

Twee weken geleden leidden de protesten van de boeren in Den Haag tot een recordfile van ruim 1.000 kilometer.