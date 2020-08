Opnieuw komen tienduizenden mensen de straat op in Wit-Rusland, Poetin biedt hulp aan “om veiligheid te waarborgen” NLA HLA

15 augustus 2020

16u08

Bron: ANP, Belga 6 In de Wit-Russische hoofdstad Minsk zijn vandaag voor de zesde dag op rij opnieuw tienduizenden mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen de herverkiezing van zittend president Aleksandr Loekasjenko. Eerder vandaag klopte Loekasjenko aan bij zijn Russische collega Vladimir Poetin om stappen te ondernemen tegen de protesten. Beide leiders zijn het erover eens dat de problemen in Wit-Rusland snel worden opgelost, aldus het Kremlin.

Minstens 3.000 personen hebben zich verzameld voor het gebouw van de staatstelevisie in de hoofdstad Minsk. De demonstranten hielden borden vast met daarop slogans als “Stop met liegen!” en “Toon mensen de waarheid!”.

Ook oppositielid Maria Kolesnikova was aanwezig bij het protest. Zij is een medestander van Svetlana Tichanovskaja, de oppositiekandidate die het bij de presidentsverkiezingen van vorige week opnam tegen Loekasjenko en nu in ballingschap zit in Litouwen. “Het is niet moeilijk om de waarheid te vertellen. Aan de mensen die bij de televisie werken: zeg de waarheid!”, zei Kolesnikova.



Werknemers van de openbare omroep sloten zich bij de menigte aan. Zo’n 500 journalisten van de Wit-Russische staatsmedia hebben een brief ondertekend waarin ze eisen eerlijk verslag uit te brengen over de situatie in het land. Anderen verzamelden handtekeningen om vanaf maandag een staking te starten.

Eerder zaterdag verzamelden duizenden mensen zich aan het metrostation Poetsjkinskaja, om kaarsen te branden en bloemen neer te leggen. Op die plek kwam maandag de betoger Alexander Taraikovsky om het leven. Volgens zijn partner werd hij doodgeschoten door de politie.

De politie hield zich afzijdig, in tegenstelling tot eerder deze week. Toen pakte ze duizenden mensen hardhandig op.

Loekasjenko, ook de laatste dictator van Europa genoemd, wordt beschuldigd van manipulatie van de verkiezingen van afgelopen zondag, die hij volgens de nationale kiescommissie met meer dan 80 procent van de stemmen zou hebben gewonnen. Daarom komen nu al dagelijks duizenden mensen op straat in Minsk om te protesteren tegen zijn herverkiezing.

Hulp van het Kremlin

Loekasjenko zelf waarschuwt voor een “revolutie” en ziet de protesten als een gevaar voor zijn land. Ook zei hij al “elementen van buitenlandse inmenging te hebben gezien”. Daarom klopte hij vandaag bij zijn Russische collega Poetin aan voor hulp. Het Kremlin kondigde vandaag aan dat beide landen het erover eens zijn dat de situatie snel opgelost moet worden, maar wat die oplossing juist is, werd niet vermeld.

“Beide partijen spraken het vertrouwen uit dat alle gerezen problemen snel zullen worden opgelost”, zei het Kremlin in een verklaring nadat Loekasjenko en Poetin elkaar telefonisch hadden gesproken. “Deze problemen mogen niet worden uitgebuit door destructieve krachten die de wederzijds voordelige samenwerking tussen de twee landen binnen het kader van de bondsstaat willen schaden”, voegde het eraan toe.

“Ik heb vandaag een lang, substantieel gesprek gehad met de Russische president. We zijn overeengekomen dat op ons allereerste verzoek uitgebreide hulp zal worden gegeven om de veiligheid van Wit-Rusland te waarborgen”, zei Loekasjenko tegen zijn defensiechefs, geciteerd door staatspersbureau Belta.

De uitspraken van beide partijen bevatten een duidelijke verwijzing naar een bondsstaat van de twee landen. Loekasjenko heeft eerder de oproepen van Moskou voor nauwere economische en politieke banden afgewezen als een aanval op de soevereiniteit van zijn land.

De relatie tussen de twee traditionele bondgenoten stond voor de verkiezingen onder druk omdat Rusland subsidies die de regering van Loekasjenko kreeg, terugschroefde. Rusland ziet Wit-Rusland als een strategische buffer tegen de NAVO en de EU.

Bemiddeling

De buurlanden Letland, Litouwen en Polen hadden eerder aangeboden als bemiddelaar op te treden om het politiegeweld tegen demonstranten te beëindigen. Loekasjenko liet echter weten dat hij geen externe bemiddelaars nodig heeft om de situatie op te lossen. “We hebben geen buitenlandse regeringen of bemiddelaars nodig”, zei Loekasjenko tegen Belta. “We zullen het land aan niemand weggeven”, voegde hij eraan toe.

Lees ook:

Uitgekleed, geslagen en met 36 vrouwen in één cel: verslag van een week in de laatste dictatuur van Europa(+)

De huismoeder die het rijk van Europa’s langst zittende dictator deed wankelen(+)