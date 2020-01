Opnieuw kans op uitbarsting vulkaan Taal: meer dan 162.000 mensen geëvacueerd HLA

18 januari 2020

09u24

Bron: Belga 0 Meer dan 162.000 mensen hebben hun huis moeten verlaten door de activiteit van de vulkaan Taal, ten zuiden van de Filipijnse hoofdstad Manilla. De dreiging van een gevaarlijke explosie blijft bestaan, zo meldt het Filipijnse Instituut voor Vulkanologie en Seismologie.

De politie heeft iedereen binnen een radius van 14 kilometer rond de vulkaan aangemaand te vertrekken. Het instituut heeft de afgelopen 24 uur "voortdurende stoomuitstoot en verschillende kleine explosies" waargenomen. Die explosies zorgden voor een rookpluimen van 50 tot 600 meter hoog. Ook zijn er voortdurend aardbevingen waargenomen, wat wijst op magma dat zich een weg naar boven zoekt, klinkt het.

De vulkaan wordt gezien als een van de gevaarlijkste vulkanen van Zuidoost-Azië. Tot op heden zijn 35 uitbarstingen bekend, die hebben geleid tot meerdere dodelijke slachtoffers. Tegelijkertijd is hij een populaire toeristische bestemming wegens zijn schilderachtige kratermeer. Hij is de enige vulkaan ter wereld die gelegen is op een eiland in een meer. De laatste grote uitbarsting was in oktober 1977 en de dodelijkste eruptie was in 1911. Toen kwamen meer dan 1.300 mensen om het leven.

De vulkaan is afgelopen maandag wakker geworden, nadat hij 43 jaar lang in slaaptoestand verkeerde.

