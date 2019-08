Opnieuw journalist vermoord in Mexico kv

03 augustus 2019

00u59

Bron: Reuters 2 In een badplaats in de Mexicaanse staat Guerrero is vrijdag op klaarlichte dag een journalist doodgeschoten. Het is al de tweede keer in minder dan een week tijd dat een journalist in de gewelddadige staat wordt vermoord.

Edgar Aberto Nava onderhield de Facebookpagina ‘La Verdad de Zihuatanejo’ (De Waarheid over Zihuatanejo), waarop hij nieuwsverhalen publiceerde over de badplaats Zihuatanejo. Hij stierf nadat hij meerdere malen werd neergeschoten in een restaurant in de stad.

Nava werkte ook als directeur regelgeving in het stadje. Het is vooralsnog onduidelijk of hij werd vermoord omwille van zijn werk als journalist.



Burgemeester Jorge Sanchez noemt het overlijden van Nava “een groot verlies voor de overheid en voor de journalistieke wereld”.



Dit jaar werden in totaal al zeven journalist vermoord in Mexico, zegt Article 19, een organisatie die zich inzet voor vrije meningsuiting. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er negen.

Opium

Guerrero, waar worden opiumpapavers geteeld voor de vervaardiging van heroïne, groeide de voorbije jaren uit tot een van de gevaarlijkste staten van Mexico.

Eerder deze week werd een Mexicaanse journalist die schreef over de politie in Guerrero dood aangetroffen in de koffer van een voertuig. De man was gefolterd en doodgeschoten.