Opnieuw journalist vermoord in Mexico sam

22 september 2018

06u20

Bron: belga 0 In Mexico is een journalist van de krant Heraldo de Chiapas vermoord, meldt zijn werkgever. Mario Gomez is al de negende reporter die in 2018 werd vermoord in het land.

De journalist werd neergeschoten toen hij zijn woning verliet in de staat Chiapas, in het zuiden van het land. Hij had onlangs nog een klacht ingediend voor dreigementen, aldus een bron binnen de redactie van de krant. Gomez werkte al acht jaar bij de krant.

De gerechtelijke autoriteiten bevestigen de dood van de reporter, en hebben een onderzoek gestart om de daders voor het gerecht te kunnen brengen.

Mexico is volgens Reporters Zonder Grenzen het op één na gevaarlijkste land voor journalisten, na Syrië. Sinds 2000 werden in Mexico al meer dan honderd journalisten vermoord. De meeste daders worden nooit gestraft.