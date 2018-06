Opnieuw is reddingsschip met ruim 200 vluchtelingen op zoek naar Europese haven om aan te meren kg

21 juni 2018

19u14

Bron: Belga 12 Het reddingsschip Lifeline heeft donderdag 226 bootvluchtelingen aan boord gehaald op de Middellandse Zee, ten noorden van Libië. De eigenaar van het schip, de Duitse hulporganisatie Mission Lifeline, zoekt een haven om naartoe te gaan, een zogeheten 'port of safety'. Italië heeft het schip de toegang geweigerd en wil dat het naar Nederland vaart. Aan het schip wappert een Nederlandse vlag.

Mission Lifeline zegt zich aan alle internationale regels te houden. De reddingsoperatie is vanuit Rome gecoördineerd en heeft in internationale wateren plaatsgevonden.

De Duitse organisatie is bang voor een herhaling van de toestand op een ander hulpschip, de Aquarius. Die had meer dan zeshonderd migranten aan boord. Het schip werd door zowel Italië als Malta geweigerd en moest uiteindelijk naar het Spaanse Valencia uitwijken, een tocht van ongeveer een week. "De dagenlange vaart en de verslechterende medische toestand van de mensen hebben bewezen dat dit geen optie kan zijn", aldus Mission Lifeline.

Europese solidariteit

De Lifeline was het best toegeruste schip in de omgeving, zegt de organisatie. "De schepen van de zogenaamde Libische kustwacht hebben niet genoeg levensreddende voorzieningen, zoals reddingsvesten. Bovendien is er geen medisch personeel aan boord daar." De bootvluchtelingen verdienen hulp, voegt de organisatie eraan toe.

Mission Lifeline wijst ook naar de nakende Europese top over migratie. "De ruzie over migratie moet niet worden uitgevochten ten koste van mensen in nood. Het moment om Europese solidariteit te bespreken is niet wanneer boten met mensen in nood aankomen in de Europese Unie. De prioriteit moet zijn om hen meteen toe te laten tot de veiligste haven."