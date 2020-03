Opnieuw incidenten afgelopen nacht aan Grieks-Turkse grens YV

18 maart 2020

12u30

Bron: Belga 6 In de nacht van dinsdag op woensdag zijn er opnieuw incidenten geweest aan de Grieks-Turkse grens. Aan de grensovergang probeerden zo’n 500 vooral jonge migranten de grensafsluiting aan Griekse kant neer te halen. Dat berichtte de Griekse staatstelevisie. Van Turkse zijde werden traangasgranaten en stenen gegooid naar agenten van de Griekse politie en het Europese grensbewakingsagentschap Frontex.

De Griekse agenten zetten sterke ventilatoren in om de traangas- en rookwolken terug op Turks territorium te drijven. Ook zij gebruikten traangas. De incidenten duurden ongeveer anderhalf uur. Volgens ooggetuigen waren de migranten tegen 04.00 uur teruggekeerd naar een voorlopig opvangkamp in Pazarkule. Sindsdien is het weer rustig aan de grensovergang.

Meer Europese middelen

Dinsdag had de Duitse bondskanselier Angela Merkel zich tijdens een videoconferentie met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan bereid verklaard om de Europese middelen voor de opvang van Syrische vluchtelingen te verhogen. Ook de Franse president Emmanuel Macron en de Britse premier Boris Johnson namen aan het gesprek deel, en iedereen schaarde zich achter het vluchtelingenakkoord tussen de Europese Unie en Turkije, aldus Merkel.

Die deal, uit 2016, bepaalt dat Turkije optreedt tegen illegale migratie. Erdogan beschuldigde de Europese Unie er echter van dat ze niet zoals beloofd 6 miljard euro had overgeschreven voor de 3,6 miljoen in Turkije verblijvende vluchtelingen. Ankara verleende eind februari dan vrije doorgang naar de Europese Unie. Daarop trokken duizenden migranten naar de grens met Griekenland, waar de Griekse ordediensten hen tegenhielden.