Opnieuw huiszoekingen bij Deutsche Bank in witwasonderzoek ttr

30 november 2018

16u44

Bron: belga 0 In kantoren van Deutsche Bank in Duitsland vinden ook vandaag huiszoekingen plaats, in een onderzoek van het parket naar witwassen. Dat bevestigde een woordvoerder van het parket in Frankfurt. Daarbij zijn de kantoren van alle acht leden van de raad van bestuur doorzocht.

Gisteren was het Duitse gerecht al binnengevallen in kantoren van Deutsche Bank, onder meer in het hoofdkantoor in Frankfurt. Aan de actie namen gisteren 170 agenten en inspecteurs deel. Medewerkers van de bank zouden klanten geholpen hebben om offshorebedrijven in belastingparadijzen op poten te zetten.

Het onderzoek richt zich op zeker twee medewerkers, waarvan alleen de leeftijd bekend is. Een daarvan werkt op de afdeling die financiële criminaliteit moet opsporen, de andere werkt op de afdeling vermogensbeheer, zeggen de ingewijden. Daarnaast kunnen nog meer medewerkers als verdachten worden aangemerkt.



Deutsche Bank zou volgens documenten, die bij de Panama Papers naar buiten kwamen, cliënten hebben geholpen met het opzetten van dubieuze rekeningen in het buitenland. Daarmee zou de bank hebben bijgedragen aan witwassen.