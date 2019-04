Opnieuw honderden Zuid-Amerikaanse migranten op weg naar VS kg

10 april 2019

17u45

Bron: Belga 0 Ondanks het restrictieve migratiebeleid van de Verenigde Staten zijn weer honderden mensen uit Honduras op weg naar de VS. Een groep van vijfhonderd tot duizend migranten vertrok vandaag uit de stad San Pedro Sula richting noorden. Dat meldden de lokale media. Een aantal van hen ging te voet, anderen willen het eerste traject naar Agua Prieta aan de grens met Guatemala met de bus afleggen.

Elk jaar ontvluchten honderdduizenden mensen het geweld en de armoede in Midden-Amerika en proberen de Verenigde Staten binnen te geraken. De Amerikaanse regering van president Donald Trump wil ze echter niet in het land.



Momenteel moeten de mensen aan de Mexicaanse kant van de grens wachten tot er over hun asielaanvraag is beslist. Een federale rechtbank in Californië heeft deze regel maandag teruggefloten. Het Witte Huis wil in beroep gaan.

Duizenden arrestaties

In maart werden aan de zuidgrens van de VS 103.492 mensen opgepakt, het hoogste aantal in twaalf jaar. Onder hen waren zowel migranten die bij de illegale grensoverschrijding werden gearresteerd, als asielzoekers en migranten die zonder geldig visum de grensovergangen wilden passeren.