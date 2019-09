Opnieuw honderden vluchtelingen aangekomen in Griekenland jv

08 september 2019

12u57

Bron: dpa 0 De vluchtelingenstroom vanuit Turkije naar de Griekse eilanden duurt voort. Van zaterdagochtend tot zondagmiddag zijn volgens cijfers van de Griekse kustwacht 332 vluchtelingen aangekomen op de eilanden Rhodos, Kalymnos, Samos, Farmakonisi en Lesbos en daarmee in Europa.

In augustus zijn 8.103 mensen vanuit Turkije op de Griekse eilanden aangekomen, in augustus vorig jaar waren dat er bijna 3.200.

Het in maart 2016 afgesloten vluchtelingenpact tussen de Europese Unie en Turkije voorziet dat de EU alle vluchtelingen die illegaal over Turkije naar de Griekse eilanden gaan, kan terugsturen. Op het hoogtepunt van de vluchtelingencrisis in 2015 waren er dagen dat rond de 7.000 vluchtelingen via Turkije de Griekse eilanden bereikten.