Opnieuw honderden priesters in de VS verdacht van misbruik minderjarigen IB

14 februari 2019

03u00

Bron: ANP, AD 1 Opnieuw is in de VS een lijst vrijgegeven met priesters die worden verdacht van seksueel misbruik van minderjarigen. Bisschoppen in de staten Virginia en New Jersey hebben in totaal 246 namen bekendgemaakt.

Twee bisschoppen in Virginia publiceerden 58 namen, terwijl in New Jersey vijf katholieke bisschoppen 188 namen bekendmaakten. Officiële instanties, die zich baseren op de bevindingen van een onafhankelijk onderzoek, geven aan dat de beschuldigingen aan het adres van de priesters zeer geloofwaardig zijn. Geen van de geestelijken is nog actief, een groot aantal van hen is inmiddels overleden.

De nieuwe lijst volgt op een golf van bekendmakingen van verdachte geestelijken in de VS. Begin februari vorig jaar maakte de katholieke kerk in Texas nog een lijst met bijna driehonderd namen van verdachte priesters openbaar.

Eerder bleek in de staat Illinois dat de kerk de namen van 500 verdacht priesters heeft achtergehouden. De procureur-generaal in de staat zegt dat de kerk niet genoeg gedaan heeft om het misbruik te bestrijden.

Paus

Paus Franciscus probeert misbruik binnen zijn kerk aan de kaak te stellen: hij benoemt de gruweldaden van priesters en andere geestelijken en ontmoet slachtoffers en beroemdheden als zanger Bono, die misbruik in zijn geboorteland Ierland onder de aandacht wilde brengen.