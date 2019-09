Opnieuw honderden mensen geëvacueerd wegens hevige overstromingen in Spanje FVI

15 september 2019

15u38

Bron: Belga 0 In het zuidoosten van Spanje zijn opnieuw enkele honderden mensen geëvacueerd vanwege de hevige regenval en de overstromingen. De balans van het aantal doden blijft voorlopig op zes.

Sinds woensdag wordt het zuidoosten van Spanje getroffen door hevige regenval. Meer dan 3.500 mensen zijn eerder al uit hun woningen geëvacueerd en meer dan 70 wegen werden afgesloten voor verkeer. Zo'n 3.000 soldaten en leden van de Civiele Bescherming zijn in de weer met hulpacties.

Zondag werden nog twee campings in de provincie Alicante ontruimd, goed voor enkele honderden geëvacueerde mensen. Een woonwijk in de gemeente Almoradi (provincie Alicante), waar 200 mensen wonen, werd eveneens ontruimd.

Lokale autoriteiten vermoeden dat de schade enorm groot is maar een officiële balans is nog niet bekend.