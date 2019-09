Opnieuw honderden betogers op straat in Hongkong, politie antwoordt met rubberen kogels en traangas HAA

06 september 2019

22u05

Bron: ANP, Reuters 0 In Hongkong zijn vrijdag opnieuw honderden demonstranten de straat opgegaan. De politie vuurde rubberen kogels af op betogers en gebruikte traangas om de menigte in bedwang te houden.

Hongkong is al langere tijd het strijdtoneel van betogers die zich afzetten tegen de regering. Onduidelijk is of er vrijdag arrestaties zijn verricht. De demonstraties begonnen drie maanden geleden als protest tegen een wet die het gemakkelijker maakte mensen voor berechting over te dragen aan China. Hongkong is een relatief autonome staat die deel uitmaakt van China.



Carrie Lam, de regeringsleider van de stadstaat, trok de wet deze week formeel terug, maar de betogingen blijven aanhouden.



Veel mensen in Hongkong zijn fel gekant tegen de toenemende inmenging vanuit de Chinese hoofdstad Peking. De betogers eisen een onafhankelijk onderzoek naar het politiegeweld, algemeen kiesrecht en amnestie voor degenen die zijn gearresteerd bij de demonstraties. Het zou inmiddels al gaan om zeker 1.100 arrestaties.

