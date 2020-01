Opnieuw honderdduizenden mensen op straat tegen pensioenhervorming Franse regering LH

09 januari 2020

20u26

Bron: Belga 0 In Frankrijk werd vandaag opnieuw massaal gestaakt en gemanifesteerd tegen de pensioenplannen van de regering. Het protest begon op 5 december en duurt nu al meer dan een maand. In Parijs kwamen volgens de vakbond CGT bijna 370.000 mensen op straat, het ministerie van Binnenlandse Zaken houdt het op 56.000 betogers in de hoofdstad. Verspreid over heel Frankrijk waren er 452.000 manifestanten, aldus het ministerie.

Het ging om de vierde betoging sinds het begin van de protestbeweging. Op de vorige manifestatie, op 17 december, telde de vakbond 350.000 betogers in Parijs, de ordediensten 76.000. Ook in andere steden in Frankrijk kwamen er donderdag duizenden mensen op straat. Het ging om een "interprofessioneel protest", de betogers kwamen dus uit verschillende beroepssectoren.



Vandaag werd ook opnieuw gestaakt tegen de pensioenplannen, onder meer bij de post, het onderwijs, justitie en in de oliesector. Ook het luchtverkeer ondervond hinder. Bij het openbaar vervoer duurt de stakingsactie nu al 36 dagen, dat is een absoluut record. En ook vrijdag wordt er opnieuw veel hinder verwacht, op het spoor én bij het openbaar vervoer in Parijs.

Uniform stelsel

De regering onder leiding van president Emmanuel Macron wil de tientallen verschillende pensioenregimes in Frankrijk vervangen door een uniform stelsel, op basis van punten. Voor bepaalde beroepscategorieën zoals de treinbestuurders betekent dat ze veel langer zullen moeten werken voor een volledig pensioen. Er is sprake van om de pensioenleeftijd voor iedereen op 64 jaar te leggen.



Morgen zijn de vakbonden uitgenodigd bij de Franse premier Edouard Philippe. Hij wil er het voorstel van een vakbond bespreken om een conferentie over de financiering van de pensioenen te organiseren.

