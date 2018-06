Opnieuw hommeles over migrantenschip: Malta moet Lifeline laten aanmeren, zegt Italiaanse minister TT

22 juni 2018

13u00

Bron: ANP, Belga 0 De Lifeline, het schip van de Duitse hulporganisatie Mission Lifeline op de Middellandse Zee dat gisteren naar eigen zeggen 224 vluchtelingen redde in internationale wateren, bevindt zich momenteel in Maltese wateren. Malta moet eindelijk zijn havens openen, zo heeft de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken, Matteo Salvini, op Facebook gezegd.

Het reddingsschip Lifeline heeft gisteren meer dan 220 bootvluchtelingen aan boord gehaald op de Middellandse Zee, ten noorden van Libië. Salvini weigert het schip in Italië toe te laten. Het is voor hem ook duidelijk dat het schip in beslag genomen en de bemanning opgepakt moet worden.

De Italiaanse kustwacht had aan de ngo laten weten dat ze niets hoefde te doen en dat de Libische kustwacht zich over de migranten zou ontfermen, aldus Salvini. "De Libische kustwacht had aan de ngo gezegd: doe niets, wij houden er ons mee bezig. En wat doen deze pechvogels? Ze riskeren het leven van migranten op de rubberboten, luisteren niet naar de Italiaanse en Libische autoriteiten en interveniëren om deze waardevolle waar van mensen - van mensenvlees - aan boord te hijsen", zei de Italiaanse minister in een video op zijn Facebookpagina.

Malta moet de opvarenden opnemen zodat ze "geen gevaar meer lopen en het schip kan worden opgebracht en de bemanning gestopt".

Illegaal onder Nederlandse vlag?

Italië wil de bemanningsleden van de schepen van in totaal twee Duitse hulporganisaties arresteren en ook hun boten opbrengen, omdat ze mogelijk illegaal opereren en ten onrechte onder Nederlandse vlag zouden varen. Volgens Italiaanse bewindslieden zullen de meer dan tweehonderd drenkelingen op de Lifeline eventueel door Italiaanse marineschepen aan boord worden genomen, maar zij zullen beslist niet in Italië worden toegelaten.

Voor zover bekend voeren drie reddingsschepen van twee Duitse ngo's in de Middellandse Zee een Nederlandse vlag. Maar zeker twee van de vaartuigen, de Lifeline en de Seefuchs, staan niet ingeschreven in het Nederlandse Kadaster. Ze varen daarom formeel niet onder de Nederlandse driekleur.

Mogelijk ander Nederlands register

Daardoor heeft Nederland geen rol in het conflict. "Dit is niet een schip dat officieel onder Nederlandse vlag vaart. Als schepen dit doen, kunnen we geen enkele aanwijzing geven", zei minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) vrijdag. Het kan overigens wel zijn dat de Lifeline en de Seefuchs in een ander Nederlands register staan ingeschreven. De bemanning van de Lifeline tweette gisteren een foto van een Nederlands register.

De nieuwe Italiaanse bewindslieden zien in het oneigenlijk gebruik van de Nederlandse vlag een bevestiging van hun vermoedens dat de Duitse ngo's niet deugen en mensen smokkelen. Zo nemen ze drenkelingen aan boord om naar Europa te varen, terwijl de Libische kustwacht ze zou kunnen oppikken.

Lifeline heeft beklemtoond dat hun boot de meer dan tweehonderd drenkelingen heeft opgepikt, omdat ze in nood verkeerden en niet op Libische schepen konden wachten.

Our ship sails under the Dutch flag which can be proven by this registration confirmation. pic.twitter.com/BHtE1DyjqG MISSION LIFELINE(@ SEENOTRETTUNG) link