Opnieuw hinder door Franse spoorstaking: 2 op 3 TGV's rijden niet kg

13 april 2018

12u22

Bron: Belga 3 Bij de Franse spoorwegen is vrijdag een nieuwe stakingsronde gestart. Volgens de SNCF sporen twee op de drie TGV's en regionale treinen niet. Bij de intercity-verbindingen rijdt maar één op de vijf treinen.

De staking van de Franse spoorbonden ging begin april van start en verloopt gespreid over verschillende dagen. Het protest is gericht tegen de hervormingen bij het spoor, die een onderdeel zijn van een ambitieus hervormingsprogramma van Macron. De Franse president wil onder meer de statutaire benoeming voor nieuwe aanwervingen afschaffen, maar de bonden vrezen dat Macrons plannen zullen leiden tot de privatisering van het spoor.

Macron zei donderdag in een televisie-interview nog dat hij "tot het uiterste" wil gaan in zijn krachtmeting met de stakende spoorbonden. Hij riep hen op om aan de reizigers te denken in plaats van een strijd te voeren op basis van "ongegronde angsten".

Vrijdag is de vijfde stakingsdag van de actie. De nieuwe staking duurt tot zondagochtend. De bonden willen tot eind juni twee dagen op de vijf staken. De vorige stakingtweedaagse liep tot dinsdagochtend.