Opnieuw hardhandige arrestaties bij vrouwenbetoging in Minsk

12 september 2020

16u42

Bron: DPA 0 In Wit-Rusland zijn vandaag bij een protestactie tegen de autoritaire president Aleksandr Loekasjenko opnieuw arrestaties verricht. Intussen is oppositieleidster Maria Kolesnikova overgebracht naar een andere gevangenis.

Tot dusver stelden de Wit-Russische veiligheidsdiensten zich eerder terughoudend op tegenover vrouwen en pakten ze voornamelijk mannen op. Videobeelden toonden vandaag echter hoe gemaskerde veiligheidsdiensten vrouwelijke betogers hardhandig vastgrijpen en wegbrengen in geblindeerde busjes. Volgens de onafhankelijke nieuwssite tut.by is er sprake van dertig arrestaties.

De oppositie had de vrouwen opgeroepen om vandaag opnieuw de straat op te trekken. Dat moet president Loekasjenko duidelijk maken dat de protestbeweging breed gedragen wordt en nog in omvang toeneemt. Ook vorige zaterdag hadden al duizenden vrouwen deelgenomen aan manifestaties.

Opgepakte oppositieleider

Voor de start van de actie raakte ook bekend dat de 38-jarige oppositieleidster Maria Kolesnikova is overgebracht naar een andere gevangenis. Ze is verhuisd naar een nieuwe locatie ten noordoosten van de hoofdstad Minsk. De reden van de verplaatsing is door de autoriteiten niet meegedeeld, aldus de oppositie.

Kolesnikova werd begin deze week gearresteerd door gemaskerde mannen. Volgens haar aanhang zouden de autoriteiten al geprobeerd hebben haar het land uit te zetten, maar ze kon dat met succes verijdelen door haar paspoort te verscheuren.

In Wit-Rusland zijn al weken protesten en stakingen tegen het regime van Loekasjenko aan de gang. De president, die al meer dan een kwarteeuw aan de macht is, stelt dat hij de presidentsverkiezingen van 9 augustus met 80 procent van de stemmen heeft gewonnen. Oppositieleidster Svetlana Tichanovskaja zou 10,12 procent hebben gehaald. Volgens de oppositie is er echter op grote schaal met de stembusgang geknoeid.

