Opnieuw 'gruwelijke omstandigheden' in uitvaartcentrum Detroit: babylichaampjes bleven liggen mvdb

20 oktober 2018

09u31

Bron: ANP 0 Opnieuw is een uitvaartcentrum in Detroit in opspraak geraakt omdat lichaampjes van tientallen baby's en foetussen er bleven liggen, in plaats van begraven of gecremeerd te worden. De autoriteiten van de staat Michigan spreken van “gruwelijke omstandigheden” en hebben het uitvaartcentrum wegens nalatigheid gesloten en de vergunning ingetrokken.

Sommige resten lagen er al een jaar, bleek volgens The New York Times uit onderzoek. De ontdekking volgt op de vondst van de resten van elf kinderen of foetussen die niet fatsoenlijk ter aarde waren besteld in een ander uitvaartcentrum in Detroit. Daar werden resten bewaard in vuilniszakken en karton. Bouwvakkers stelden dit vast toen ze werkzaamheden uitvoerden aan het plafond (zie foto onder) van het Cantrell Funeral Home.