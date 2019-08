Opnieuw grote drugsvangst in Hamburg (en alweer was de coke op weg naar Antwerpen) ADN

07 augustus 2019

16u41 8 In de haven van de Duitse stad Hamburg heeft de douane opnieuw een grote hoeveelheid drugs kunnen onderscheppen. En weer was de lading cocaïne – deze keer 1,5 ton – onderweg naar Antwerpen.

In een containerschip dat uit Brazilië kwam en op weg was naar Antwerpen, vond de Duitse douane deze week 64 sporttassen, waarin 1.575 balen met cocaïne zaten. Goed voor in totaal 1,5 ton coke, met een waarde van een slordige 350 miljoen euro. De drugs zaten verstopt tussen een lading tabak.

Eind juli werd in Hamburg de grootste cokevangst ooit in Duitsland gedaan. In een container van een schip uit Uruguay dat op weg was naar Antwerpen werd toen liefst 4,5 ton cocaïne in beslag genomen.



De container was opgegeven als een transport van sojabonen, maar werd tijdens een risicoanalyse als ‘verdacht’ gemarkeerd. Terecht, zo bleek toen men de container opende. De cocaïne zat in 4.200 pakjes, verdeeld over 211 sporttassen. Geschatte straatwaarde: bijna 1 miljard euro.