Opnieuw grootschalige demonstraties tegen Netanyahu

22 augustus 2020

Bron: Belga

In Israël zijn opnieuw duizenden mensen de straat op gegaan om het aftreden te eisen van premier Benjamin Netanyahu. Die is aangeklaagd wegens corruptie en ligt ook onder vuur vanwege zijn beleid in de coronacrisis.