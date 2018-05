Opnieuw groot gezin met verwaarloosde kinderen aangetroffen in Californië Redactie

15 mei 2018

05u24

Bron: AD 0 In de Amerikaanse staat Californië heeft de politie opnieuw een zwaar vervuild huis ontruimd waarin tien verwaarloosde kinderen werden aangetroffen. Volgens de aanklager zijn de kinderen, die tussen de vier maanden en twaalf jaar oud zijn, "op sadistische wijze" mishandeld door hun ouders.

De zaak doet sterk denken aan het gezin Turpin, dat begin dit jaar in het nieuws kwam nadat een dochter uit haar gevangenschap wist te ontsnappen en de politie kon waarschuwen. Toen bleek dat de 13 kinderen van het gezin Turpin regelmatig door hun ouders werden vastgebonden en amper te eten kregen.

Ook in deze nieuwe zaak hadden de buren niet door dat er kinderen in het bewuste huis woonden. Geen van de tien kinderen speelde ooit op straat. In het huis lagen uitwerpselen en etensresten op de vloer. Ook in dit gezin gingen de kinderen niet naar een reguliere school, maar werden thuis onderwezen.

Ernstige verwondingen

Volgens de aanklager zijn er bij alle kinderen sporen van brandwonden, snijwonden en kneuzingen aangetroffen. Ook zouden de kinderen zijn beschoten met een luchtbuks. De opgepakte ouders, de 29-jarige vader Jonathan Allen en de 30-jarige moeder Ina Rogers, ontkennen de beschuldigingen.

De moeder vertelde tegen verslaggevers dat ze het haar kwalijk nemen dat ze zoveel kinderen heeft en ervoor kiest om ze thuis te onderwijzen. "Elk kind heeft wel eens een schrammetje of een kneuzing van het spelen."

De kinderen werden ontdekt toen de moeder de politie waarschuwde dat haar oudste zoon was weggelopen. Toen agenten poolshoogte kwamen nemen bij het huis, ontdekten ze de zwaar verwaarloosde kinderen.

Aanklager Sharon Henry vertelde dat ze geschokt was door de gebeurtenissen. "Het breekt je hart als je dit ziet. Ik snap niet dat ouders zulke dingen met hun kinderen kunnen doen."