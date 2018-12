Opnieuw graafwerken op terrein dat ooit aan Michel Fourniret toebehoorde KVDS

17 december 2018

14u54

Bron: Belga 0 Sinds vanmorgen zijn er graafwerken aan de gang op een terrein dat aan massamoordenaar Michel Fourniret heeft toebehoord in het Franse Floing, vlakbij de Belgische grens. Dat heeft de gendarmerie bevestigd aan het regionale dagblad l'Union.

Sinds ongeveer 9.30 uur doorzoeken zowat vijftien politiemensen met een laadschop en een bodemradar een stuk grond dat tussen 1964 en 1999 aan ‘het Monster van de Ardennen’ heeft toebehoord. De zoektocht gaat nog zeker door tot morgen.

Onderzoeksteam

Eén van de leden van het onderzoeksteam is onderzoeksrechter Sabine Kheris. Die leidt het onderzoek naar de moord op twee meisjes uit de Yonne: Joanna Parrish en Marie-Angèle Domece. Na voorheen te hebben ontkend, heeft Fourniret in februari toegegeven hen beiden te hebben vermoord.





Het levenloze, verkrachte en geslagen lichaam van Parrish werd in 1990 teruggevonden, dat van Domece nooit.