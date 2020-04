Opnieuw gooit Iraakse politicus die gevraagd was regering te vormen de handdoek JG

09 april 2020

12u08

Bron: Belga 0 De Iraakse politicus Adnan al-Zurfi, die was aangesteld om een regering te vormen, heeft donderdag de handdoek gegooid. De nu al maanden durende politieke crisis in het land blijft daarmee duren. In de plaats van oud-gouverneur Adnan al-Zurfi is de topman van de inlichtingendiensten, Mostafa al-Kazemi, aangesteld om een poging tot regeringsvorming te doen. Al-Kazemi werd lang beschouwd als de man van de Amerikanen in Irak, maar heeft intussen de banden met Washingtons grote vijand Teheran weer aangehaald.

President Barham Salih belastte al-Zurfi midden vorige maand met de taak een regering te vormen. Dat is niet gelukt vanwege interne en externe redenen, maakte al-Zurfi vandaag bekend. Meer uitleg gaf de politicus niet.

Hij was er wel niet in geslaagd om een lijst van mogelijke ministers in het parlement gestemd te krijgen.

Al-Zurfi's voorganger als aangesteld premier, Mohammed Tawfiq Allawi, liet begin maart weten afstand te doen van zijn opdracht. Hij probeerde een maand lang een regering te vormen, maar het parlement keurde zijn voorstel tot twee keer toe af.

Het lijkt erop dat al-Kazemi intussen wel meer steun heeft van de Iraakse partijen. De officiële ceremonie, vandaag in het presidentieel paleis, werd bijgewoond door de meeste grote namen uit de Iraakse politiek. Dat was niet het geval bij de twee vorige aanstellingen.

Kazimi heeft nu 30 dagen de tijd om het parlement een voorstel voor een nieuwe regering te doen.

Irak bevindt zich in een politieke crisis sinds begin oktober vorig jaar. Premier Adel Abdel-Mahdi kondigde in december onder druk van de straat op dat hij zou opstappen, maar enkele maanden later is er dus nog geen nieuwe regering.