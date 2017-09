Opnieuw gigantisch rotsblok afgebroken van El Capitan in Yosemite

mvdb

06u21

Bron: ANP

0

AP Klimmer Ryan Sheridan was er woensdag (plaatselijke tijd) net in geslaagd de top van El Capitan te bereiken toen het eerste rotsblok naar beneden stortte.

Een dag na het dodelijk ongeluk zijn opnieuw brokstukken afgebroken van de rots El Capitan in het Yosemite National Park in Californië. Hierbij is donderdag (plaatselijke tijd) een persoon gewond geraakt en naar een plaatselijke ziekenhuis gebracht, meldde een woordvoerder van het park.