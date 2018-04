Opnieuw gezin vermist bij klif in Californië waar familie Hart in afgrond reed Joeri Vlemings

11 april 2018

11u21

Bron: AP, Fox, LA Times 2 Amper enkele weken nadat het achtkoppige gezin Hart uit Washington van een klif in Noord-Californië reed, is op dat stuk van de Pacific Coast Highway nu mogelijk een andere familie op dezelfde manier om het leven gekomen.

Hulpverleners zijn op zoek naar de vier leden van het gezin Thottapilly, van wie de autoriteiten vrezen dat ze tijdens hun autotrip in de Eel River zijn gesukkeld. Getuigen zouden vrijdag rond 13 uur een Honda Pilot SUV in de rivier hebben zien vallen en ondergaan. Die tragedie vond plaats in de buurt van de plek in Mendocino County, waar de familie Hart eind vorige maand in het water terechtkwam.

De Thottapilly's waren op weg van Portland (Oregon) naar hun huis in Santa Clarita (Californië). Maar eerst verwachtte een familielid de 42-jarige Sandeep Thottapilly, zijn 38-jarige vrouw Soumya en zijn twee kinderen Siddhanty (12) en Saachi (9) vrijdag nog in San Jose. Ze kwamen echter nooit opdagen. Zondag werden ze opgegeven als vermist.

Hun voertuig bleek een kastanjebruine of bordeaux Honda Pilot model 2016 te zijn. Vorige week viel de regen er in de regio met bakken uit de lucht. Als het waterpeil weer voldoende gezakt is, zal er gezocht worden in de Eel.

De wagen van de Thottapilly's werd het laatst gesignaleerd in de buurt van Klamath-Redwood National Park en zou in zuidelijke richting op Highway 101 gereden hebben. Waarschijnlijk wilde het gezin aan een inham parkeren en zijn ze daar de afgrond ingedoken.

Er wordt, wat verder zuidwaarts langs de kust van Mendocino County, ook nog altijd gezocht naar familieleden van het gezin Hart. Sarah en Jennifer Hart (allebei 38) waren met hun zes geadopteerde kinderen op 26 maart van de weg geraakt. De lichamen van drie kinderen werden nog niet gevonden. Opvallend was dat de overheid van de staat Washington enkele dagen voor het ongeval een onderzoek naar mogelijke kinderverwaarlozing was gestart.