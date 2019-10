Opnieuw gewonden bij zware rellen in centrum van Barcelona TT

27 oktober 2019

08u18

Bron: Reuters, La Vanguardia 2 In Barcelona is het vannacht opnieuw tot hevige rellen gekomen nadat een protestmars van radicale groepen separatisten uit de hand is gelopen. Duizenden demonstranten gaven gehoor aan de oproep van de ‘Comités voor de Verdediging van de Republiek’ en bezetten de drukke Via Laietana in het centrum van de stad. Bij het ingrijpen van de politie vielen 46 gewonden, drie mensen werden gearresteerd.

Demonstranten gooiden met projectielen naar de politie die opnieuw massaal was opgetrommeld. Ook werden opnieuw barricades van huisvuilcontainers opgeworpen en in brand gestoken. De demonstratie vond plaats nabij het hoofdkwartier van de Spaanse politie in Barcelona. Een fotograaf van Reuters raakte bij de schermutselingen gewond toen hij een rubberen kogel tegen zijn buik kreeg. Tientallen demonstranten werden ter plekke verzorgd, zes mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. Ook een politie-agent raakte gewond.

Eerder op de dag hadden 350.000 Catalanen wel vreedzaam geprotesteerd tegen de gevangenisstraffen voor de Catalaanse politici en onafhankelijkheidsleiders. Op 14 oktober legde het Spaanse hooggerechtshof zeven politici en twee activisten celstraffen van negen tot dertien jaar op wegens hun betrokkenheid bij het onafhankelijkheidsreferendum van 1 oktober 2017. Sindsdien is het opnieuw onrustig in Catalonië. Er zijn al verscheidene massaprotesten op touw gezet. Het kwam ook al een aantal keren tot rellen, met honderden gewonden tot gevolg.

Spanje - en dus ook Catalonië - trekt over exact twee weken naar de stembus voor nieuwe parlementsverkiezingen nadat de regeringsvorming is mislukt na de verkiezingen van dit voorjaar.