Opnieuw gerechtelijk onderzoek tegen Matteo Salvini wegens zijn vluchtelingenbeleid HLA

01 februari 2020

20u39

Bron: Belga 0 Er hangt Matteo Salvini, de voormalige minister van Binnenlandse Zaken van Italië, opnieuw een proces boven het hoofd in verband met zijn blokkade van reddingsschepen met migranten. Hij is gedagvaard wegens zijn optreden tegen het reddingsschip Open Arms, schreef de leider van de rechtse partij Lega vandaag op Twitter.

Salvini laat zich daardoor naar eigen zeggen niet intimideren. Het is al zeker de derde keer dat het openbaar ministerie stappen tegen hem tracht te zetten wegens het tijdelijke aanlegverbod voor schepen met migranten.

Volgens mediaberichten diende een rechtbank in Palermo bij de Senaat in Rome een verzoek in om de onschendbaarheid van de politicus op te heffen. Zonder die opheffing kan geen proces tegen hem worden gevoerd.

Salvini blokkeerde het schip van de Spaanse hulporganisatie in augustus 2019 gedurende een drietal weken. Daarna mochten de opvarenden op het eiland Lampedusa aan wal gaan. De coalitieregering met Matteo Salvini als binnenlandminister liep diezelfde maand op de klippen.

