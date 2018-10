Opnieuw fietser neergeschoten door jager in Frankrijk, politicus roept op “om mountainbiken te verbieden tijdens jachtseizoen” HR

22 oktober 2018

16u56

Bron: 20 minutes, Twitter 3 In Frankrijk is zondag opnieuw een mountainbiker neergeschoten door een jager. Hij kreeg een kogel in de schouder en is zwaargewond. Vorige week werd in de Franse alpen al een Britse mountainbiker doodgeschoten. Een parlementslid stelt voor om mountainbiken in het bos te verbieden tijdens de jacht.

Het ongeval van gisteren gebeurde in Mirepoix, een gemeente in de Midi-Pyrénées in het zuiden van Frankrijk. Rond 11 uur werd daar een mountainbiker geraakt door een kogel. Een groep jagers was in de buurt op everzwijnenjacht. Het slachtoffer werd naar een ziekenhuis in Toulouse gebracht. Zijn verwondingen zijn ernstig, maar er is geen levensgevaar. Het parket onderzoekt de exacte omstandigheden van de schietpartij.

Het nieuwe drama komt er amper een week na de tragische dood van de Brit Mark Sutton. Die 34-jarige mountainbiker werd vorige zaterdag per ongeluk doodgeschoten in de Franse Alpen. Dat gebeurde ook door een jager die dacht dat hij een wild dier in het vizier had.

De jachtongevallen bij onze zuiderburen zorgen voor felle discussies tussen voor- en tegenstanders van de jacht. Alain Perea (LREM), afgevaardigde voor het département Aude in het parlement en medevoorzitter van een studiegroep over de jacht, riep op Twitter op om mountainbiken in het bos te verbieden tijdens het jachtseizoen, een viertal maanden per jaar.

Rémi Gaillard, een Franse komiek die zich inzet voor dierenrechten, richtte zich in een tweet rechtstreeks tot president Emmanuel Macron. “Moeten we ons op zondag verkleden in everzwijn opdat we niet doodgeschoten worden?”, vraagt hij zich af.

Bonjour @EmmanuelMacron, vos amis les chasseurs ont encore tiré sur un cycliste aujourd'hui. L'accident s'est produit à Mirepoix.

Est-ce qu'on doit vraiment se déguiser en sanglier le dimanche pour pas se faire tuer ? Rémi Gaillard(@ nqtv) link

Van president Macron is bekend dat hij zich graag bekommert om het milieu, maar sinds zijn verkiezingscampagne flirt hij ook met de jagers. In juni stelde hij nog voor om de prijs voor een jachtvergunning, die 400 euro kost, in prijs te halveren. Het gaat dan ook om een groep van vijf miljoen potentiële kiezers. Toch is het opletten voor de president, want veel Fransen balen van de jacht. Tussen 2000 en nu vielen volgens De Telegraaf in Frankrijk meer dan 350 doden bij jachtongevallen.

Bekijk ook:

Meer over Frankrijk

Emmanuel Macron