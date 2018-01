Opnieuw een YouTuber onder vuur: "Pedofilie is een fetisj zoals een ander" TK

14u01

Bron: Daily Mirror 1 Instagram De storm rond Logan Paul is nog niet gaan liggen, of daar is alweer een ander YouTube-schandaal. Dit keer ligt Shane Dawson (29) onder vuur, en wel voor enkele vreemde uitspraken over pedofilie.

Met meer dan 11 miljoen abonnees op zijn kanaal 'shane' kan je Dawson gerust een invloedrijke YouTuber noemen. Er wordt geschat dat hij met zijn video's intussen al zo'n vier miljoen dollar verdiende. Een cursus 'nadenken voor je wat zegt' heeft hij zich daarmee echter nog niet gekocht, want in een podcast deelde hij zijn opmerkelijke mening over pedofilie, dat hij 'een fetisj zoals een ander' noemde. De woorden dateren van vier jaar geleden, maar komen nu terug bovendrijven.

Gisteren viste iemand het geluidsfragment van de podcast terug op en zette die online. In het gesprek vertelde Shane dat hij een meisje van zes ontmoet had met meer dan 100.000 Instagramvolgers. "Ik vroeg waarom ze er zoveel had, en ze zei dat ze een cheerleader was. En toen toonde ze me haar foto's... Ik weet niet of ik dit mag zeggen, maar ze was echt sexy."

i’m not a pedophile. i can’t believe i even have to say that. it literally feels like i’m in a nightmare. https://t.co/i0mo11xNg3 Shane Dawson(@ shanedawson) link

Voetfetisj

Een bedenkelijke uitspraak, maar Shane maakte het daarna nog wat erger door te zeggen dat hij wel een rechtvaardiging kon bedenken voor pedofilie. "Er bestaat toch ook een voetfetisj, er bestaat een fetisj voor alles. En dat is oké, je moet je ding doen. Maar waarom kan je dan gearresteerd worden als je op Google 'naakte baby's' opzoekt en daarmee masturbeert? Dat snap ik niet." De YouTuber bleek die zoekterm ook effectief gebruikt te hebben. "Ik wilde geen kinderporno zien, maar ik wilde mezelf voordoen als een pedofiel om te zien wat er zou gebeuren. En ik snap niet waarom iemand daarvan opgewonden zou worden. Maar ze waren sexy. Dat is een grap", ginnegapte hij.

Dawson krijgt nu bakken kritiek over zich heen. De hashtag #ShaneDawsonIsOverParty viert hoogtij op sociale media, en heel wat mensen beschuldigen hem van pedofilie. De man voelt zich aangevallen en ontkent met klem dat hij zich aangetrokken voelt tot kinderen. "Die grappen werden uit hun context getrokken. Ik ben geen pedofiel, en ik kan niet geloven dat ik dat luidop moet zeggen. Het voelt alsof ik in een nachtmerrie leef." Hij zette intussen ook een video online waarin hij zich verdedigt. Dat hij vroeger smakeloze grappen maakte, geeft hij grif toe. "Maar ik ben volwassen geworden en maak nu andere content. Ik heb mij talloze keren verontschuldigd voor de beledigende dingen die ik gezegd heb. In plaats van me de grond in te boren zouden mensen me beter gebruiken als een voorbeeld: ik ben iemand die veranderd is en zichzelf verbeterd heeft. Ik ben trots op wie ik nu ben."

filming today..... 💀🔺🔥 Een foto die is geplaatst door null (@shanedawson) op 02 jan 2018 om 21:51 CET